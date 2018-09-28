2018-09-28T14:26:20+03:00
Звезды

Звезды «Первого канала» приехали в Рязанское десантное училище

Среди гостей Леонид Якубович и Сергей Безруков
Поделиться:
Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
Изменить размер текста:

В пятницу, 28 сентября, в Монастырском саду Рязанского кремля приземлились два вертолета Ми-8 со звездами «Первого канала». Актеры, телеведущие и режиссеры приехали в Рязанское десантное училище в рамках военно-патриотической акции «Первый в Армии».

Среди гостей знаменитого на весь мир училища на этот раз оказались Леонид Якубович, Сергей Безруков, Роза Сябитова, Алла Михеева, Тимур Соловьев, Юлия Барановская и другие медийные персоны.

Российских звезд приветствовали губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник РВВДКУ Алексей Рагозин.

Курсанты училища представили гостям показательную программу, в которой продемонстрировали навыки рукопашного боя и прохождения полосы препятствий.

В течение сегодняшнего дня звезды «Первого канала» осмотрят учебные корпуса училища, посетят музей истории ВДВ и пообщаются с преподавательским составом и курсантами.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работу предприятия, загрязняющего рязанскую реку Кердь, хотят приостановить
В рязанском Лесопарке неизвестные выбросили ртутные лампы, загрязнив почву
Рязанский дизайнер представит регион на международном конкурсе
В Рязанской области избран глава Касимовского района
Рязанку заставили выплатить долг в 600 тысяч рублей
Рязанский сельчанин, застреливший знакомого из-за долга, услышал приговор
Житель Москвы спровоцировал серьезное ДТП в рязанском райцентре Касимове
Рязанец отсудил крупную сумму у строившего ему дом подрядчика
Пропавшие рязанские мальчики найдены живыми
Движение в центре Рязани откроют после завершения патриотической акции
В Рязанской области пропали два 12-летних мальчика
Более трех часов пожарные тушили двухэтажный деревянный дом в центре Рязани
В Рязанской области подешевела капуста и подорожало куриное мясо