Звезды «Первого канала» приехали в Рязанское десантное училище

СЕГОДНЯ 14:20 2018-09-28T14:26:20+03:00

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В пятницу, 28 сентября, в Монастырском саду Рязанского кремля приземлились два вертолета Ми-8 со звездами «Первого канала». Актеры, телеведущие и режиссеры приехали в Рязанское десантное училище в рамках военно-патриотической акции «Первый в Армии».

Среди гостей знаменитого на весь мир училища на этот раз оказались Леонид Якубович, Сергей Безруков, Роза Сябитова, Алла Михеева, Тимур Соловьев, Юлия Барановская и другие медийные персоны.

Российских звезд приветствовали губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник РВВДКУ Алексей Рагозин.

Курсанты училища представили гостям показательную программу, в которой продемонстрировали навыки рукопашного боя и прохождения полосы препятствий.

В течение сегодняшнего дня звезды «Первого канала» осмотрят учебные корпуса училища, посетят музей истории ВДВ и пообщаются с преподавательским составом и курсантами.