В рязанском Лесопарке неизвестные выбросили ртутные лампы, загрязнив почву

СЕГОДНЯ 13:43 2018-09-28T13:44:03+03:00

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Рязанец обнаружил в Лесопарке 15-20 коробок с ртутными лампами. Некоторые из них разбились.

- Теперь эту землю нужно обеззараживать: ртуть из разбившихся ламп попала в почву, осталась на листьях и траве, её остатки могут распространиться по всему парку, - сообщает Экологический рязанский альянс, разместивший фотографии.

Кто причастен к загрязнению почвы, пока неизвестно. Чтобы виновных нашли и наказали, активисты намерены обратиться в Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру.

Рязанцам посоветовали сдавать ртутные в свое ЖЭУ либо использовать контейнер в гипермаркете «Глобус». Также в Рязани действует специализированная организация – «Спектр».