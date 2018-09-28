В рязанском Лесопарке неизвестные выбросили ртутные лампы, загрязнив почву
Рязанец обнаружил в Лесопарке 15-20 коробок с ртутными лампами. Некоторые из них разбились.
- Теперь эту землю нужно обеззараживать: ртуть из разбившихся ламп попала в почву, осталась на листьях и траве, её остатки могут распространиться по всему парку, - сообщает Экологический рязанский альянс, разместивший фотографии.
Кто причастен к загрязнению почвы, пока неизвестно. Чтобы виновных нашли и наказали, активисты намерены обратиться в Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру.
Рязанцам посоветовали сдавать ртутные в свое ЖЭУ либо использовать контейнер в гипермаркете «Глобус». Также в Рязани действует специализированная организация – «Спектр».
Фото: vk.com/erarzn