2018-09-28T13:34:42+03:00
Звезды

Рязанский дизайнер представит регион на международном конкурсе

Такую возможность он получил благодаря победе в региональном этапе «Русского силуэта»
Ирина КОВАЛЕВА
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фото: пресс-служба правительства регионафото: пресс-служба правительства региона
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26 сентября в Рязани впервые состоялся региональный этап XII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

В нем приняли участие 10 рязанских дизайнеров в возрасте до 30 лет. Они представили коллекции одежды из 5 моделей, разработанных как для женщин, так и для мужчин. Оценивали наряды по пятибалльной системе. Главным образом члены жюри обращали внимание на практическую значимость, стилистическое и образное единство коллекции, новизну и оригинальность, а также на профессиональный уровень выполнения.

Жюри возглавила президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова. Также в него вошли дизайнеры, искусствоведы, преподаватели профильных учебных заведений Рязанской области и представители министерства промышленности и экономического развития региона.

В итоге победителем стал выпускник Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера Вадим Тишин. Именно он представит наш регион на международном финале конкурса, который состоится 10 ноября в Москве.

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