2018-09-28T12:58:26+03:00
Политика

В Рязанской области избран глава Касимовского района

Им стал единоросс Сергей Новиков
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Сергей Новиков. Фото: издательство "Пресса".Сергей Новиков. Фото: издательство "Пресса".
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27 сентября на первом заседании нового состава Думы Касимовского района избрали нового председателя. Им стал Сергей Новиков – представитель «Единой России», в которой состоят 38 из 48 депутатов. Интересно, что его кандидатура набрала даже больше голосов «за» – 45.

- Он родился, вырос и живет в Елатьме, имеет высшее экономическое и юридическое образование, с 2004 года был председателем районного совета депутатов, - рассказали издательству «Пресса» о новом главе района.

Заместителем Новикова стал глава Лашманского поселения Иван Баранов.

Отметим, что половину корпуса в Думе составляют депутаты поселений, половину – главы поселений (по одному от каждого). Состав будет меняться по итогам местных выборов и при назначении новых руководителей.

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