Рязанку заставили выплатить долг в 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-28T12:05:17+03:00

Вернуть свои деньги за несостоявшуюся аренду помещения предприниматель смог только при участии судебных приставов

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Судебный пристав-исполнитель заставил рязанку выплатить 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Оказалось, что женщина заключила договор аренды нежилого помещения с индивидуальным предпринимателем, но при этом не предоставила ему туда доступ: дверь была закрыта, а ключи арендатору никто не передал. Попытки урегулировать вопрос мирно не увенчались успехом. Тогда индивидуальный предприниматель обратился в суд, где его исковые требования полностью удовлетворили.

Таким образом, к судебным приставам поступило исполнительное производство по возврату авансового платежа, а также выплате неустойки на общую сумму более 600 тысяч рублей. Однако официальное постановление о необходимости погасить задолженность женщина проигнорировала. Тогда судебному приставу пришлось наложить запрет регистрационных действий на ее автомобиль. Только после этого должница перечислила деньги, осознав, что без погашения долга она не сможет переоформить автомобиль.

В настоящее время средства, взысканные в счет кредиторской задолженности, перечислены взыскателю