Рязанский сельчанин, застреливший знакомого из-за долга, услышал приговор

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-28T11:21:44+03:00

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В Михайлове вынесли приговор по делу об убийстве в селе Попадьино Захаровского района. Неоднократно судимый местный житель обвинялся в расправе над знакомым, который ему задолжал.

- Не отрицая фактических обстоятельств произошедшего, подсудимый сообщил, что не имел намерения убивать Д., а хотел лишь напугать его и стрелял, не прицеливаясь, - сообщает пресс-служба суда.

Ранее сообщалось, что преступление произошло 28 июля 2017 года. В тот день односельчане подрались, так как один из них, будучи пьяным, отказался возвращать деньги другому. Когда мужчин разняли, «кредитор» взял из дома пневматическую винтовку с усиленной газовой пружиной, начал палить по окнам дома должника, а затем выстрелил в него самого.

В итоге доводам душегуба о случайности содеянного не поверили, и по совокупности с предыдущими приговорами он получил 10 лет 3 месяца колонии строгого режима. Приговор пока не уступил в законную силу.