Житель Москвы спровоцировал серьезное ДТП в рязанском райцентре Касимове
Пострадала 64-летняя женщина
Фото: 62.мвд.рф
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27 сентября в Касимове столкнулись Kia Sorento и Ford Focus. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 64-летней пассажирке «американца».
- 58-летний житель города Москвы, управляя Kia, не предоставил преимущество Ford при проезде перекрестка, - описали ситуацию в пресс-службе областного УМВД.
Уточняется, что инцидент произошел примерно в 09.05. За рулем автомобиля корейской марки была 37-летняя касимовчанка. Она, как и предполагаемый виновник аварии, не пострадала.
Всего за минувшие сутки в 29 ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек. 5 водителей на территории региона попались пьяными за рулем.