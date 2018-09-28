2018-09-28T10:31:20+03:00
Происшествия

Житель Москвы спровоцировал серьезное ДТП в рязанском райцентре Касимове

Пострадала 64-летняя женщина
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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27 сентября в Касимове столкнулись Kia Sorento и Ford Focus. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 64-летней пассажирке «американца».

- 58-летний житель города Москвы, управляя Kia, не предоставил преимущество Ford при проезде перекрестка, - описали ситуацию в пресс-службе областного УМВД.

Уточняется, что инцидент произошел примерно в 09.05. За рулем автомобиля корейской марки была 37-летняя касимовчанка. Она, как и предполагаемый виновник аварии, не пострадала.

Всего за минувшие сутки в 29 ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек. 5 водителей на территории региона попались пьяными за рулем.

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