Рязанец отсудил крупную сумму у строившего ему дом подрядчика

СЕГОДНЯ 10:12 2018-09-28T10:14:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Рязани отсудил 1,4 миллиона рублей у подрядчика, который строил дом на его участке. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд.

- Согласно договору между истцом и ИП Захаровым А.В., срок окончания работ – 30 июня 2017 года, однако до настоящего момента дом не сдан, а в выполненных работах имеются существенные недостатки, - сообщили в пресс-службе суда.

Рязанец требовал гораздо большую сумму, однако его иск удовлетворили частично. В итоге ИП должен вернуть истцу около 1 миллиона рублей по расторгнутому договору, заплатить ему 200 тысяч рублей неустойки, 72 тысячи рублей штрафа, 10 тысяч в качестве компенсации морального вреда, а также возместить судебные расходы – более 62 тысяч рублей.

Также свыше 77 тысяч рублей получат совокупно организация по защите прав потребителей, ООО «Оценка» (за экспертизы) и государство (в виде пошлины).