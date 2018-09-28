2018-09-28T09:31:00+03:00
Происшествия

Пропавшие рязанские мальчики найдены живыми

Дети заблудились в лесу
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В пятницу, 28 сентября, около трех часов ночи поступила информация о пропаже двух 12-летних мальчиков в городе Скопине. Поисково-спасательный отряд LizaAlert опубликовал фотографии ребят и сообщил их приметы. К поискам также незамедлительно подключились представители правоохранительных структур.

К счастью, в пять часов утра ребят удалось найти – они живы, им ничего не угрожает. В Следственном комитете РФ по Рязанской области сообщили, что мальчики заблудились в лесу, а сотовые телефоны у обоих не работали. По сообщению волонтеров, детей удалось найти благодаря помощи и бдительности местных таксистов.

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