2018-09-28T09:16:25+03:00
Общество

Движение в центре Рязани откроют после завершения патриотической акции

Мероприятия проходят на улице Сенной
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28 сентября в Рязани проходят мероприятия патриотической акции «Первый в армии». Ради них утром (с 8.00) улицу Сенную перекрыли для транспорта на участке от перекрестка с улицей Кольцова до пересечения с улицей Семинарской.

Как сообщает пресс-служба администрация Рязани, движение планируется восстановить в 15.00.

Ранее автомобилистам рекомендовали не парковать личный транспорт на улице Семинарской (между улицами Сенной и Некрасова) и на ныне перекрытом участке.

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