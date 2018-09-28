В Рязанской области пропали два 12-летних мальчика
Ориентировку опубликовали волонтеры
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В Рязанской области 27 сентября пропали двое детей - Евгений Булычев и Илья Андрианов из города Скопина. Обоим мальчикам по 12 лет.
Поисково-спасательный отряд LizaAlert публикует фотографии ребят и сообщает, во что они были одеты:
- на Евгении были: куртка сине-красная, кроссовки цвета хаки с белой подошвой;
- на Илье: куртка серого цвета, джинсы серые, кроссовки темные, с собой рюкзак черного цвета.
С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по бесплатному номеру 8(800)700-54-52. Также можно позвонить 112.
ДЕТИ НАЙДЕНЫ.
Фото: vk.com/lizaalert_rzn