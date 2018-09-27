Более трех часов пожарные тушили двухэтажный деревянный дом в центре Рязани
Информация о пожаре на улице Свободы (дом №72) в Рязани поступила в 17.32 в четверг, 27 сентября. Двухэтажное нежилое деревянное здание горело открытым пламенем. На пожаре работали шесть пожарных расчетов и 18 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Примерно через час (в 18.34) огнеборцам удалось локализовать пламя.
Однако чтобы полностью потушить огонь потребовалось еще порядка двух часов. Пресс-служба МЧС по Рязанской области в 20.34 объявила о ликвидации пожара.
К счастью, на пожаре никто не пострадал. Движение по улице Свободы восстановлено.
Фото: Марина РОМАНЕКО.
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