2018-09-27T21:09:06+03:00
Происшествия

Более трех часов пожарные тушили двухэтажный деревянный дом в центре Рязани

Горело нежилое здание на улице Свободы
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: Марина РОМАНЕКО.Фото: Марина РОМАНЕКО.
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Информация о пожаре на улице Свободы (дом №72) в Рязани поступила в 17.32 в четверг, 27 сентября. Двухэтажное нежилое деревянное здание горело открытым пламенем. На пожаре работали шесть пожарных расчетов и 18 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Примерно через час (в 18.34) огнеборцам удалось локализовать пламя.

Однако чтобы полностью потушить огонь потребовалось еще порядка двух часов. Пресс-служба МЧС по Рязанской области в 20.34 объявила о ликвидации пожара.

К счастью, на пожаре никто не пострадал. Движение по улице Свободы восстановлено.

Фото: Марина РОМАНЕКО.

Фото: Марина РОМАНЕКО.

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