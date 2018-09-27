В Рязанской области подешевела капуста и подорожало куриное мясо

27 Сент. 20:34 2018-09-27T20:35:02+03:00

Также в цене повысились куриное яйцо и пшено

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С 18 по 24 сентября в Рязанской области подешевел ряд социально значимых продуктов. О ситуации на рязанском потребительском рынке сообщили в региональном министерстве промышленности и экономического развития.

Снижение цен отмечено на морковь (на 8,7%), картофель (на 6,6%), капусту белокочанную (на 5,3%), лук репчатый (на 1,4%). Также подешевели на 1,3% рис, на 0,8% сливочное масло, на 0,6% свинина, на 0,4% крупа гречневая-ядрица и на 0,3% вермишель.

Подорожали пшено, мясо кур и яйцо куриное.

Остались без изменения или незначительно повысились цены на подсолнечное масло, яблоки, соль, говядину, пшеничную муку, хлеб, сахар-песок, чай, рыбу мороженую, баранину, молоко.