2018-09-27T19:34:47+03:00
Общество

В Рязанской области впервые пройдет День леса

Праздник наметили на 5 октября
Анастасия КУДРЯШОВА
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5 октября в Рязанской области впервые проведут День леса. Он пройдет в формате выставки-форума на территории аэродрома в Касимове. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природопользования.

На празднике гостей ждет показ лесохозяйственной, лесозаготовительной и пожарной техники. Также будет работать выставка-ярмарка народных ремесел, намечена и концертная программа.

Всем участникам Дня леса предстоит внести свою лепту в озеленение региона. Каждый пришедший высадит саженцы.

Начало мероприятия в 11.00.

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