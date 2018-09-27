В центре Рязани горит двухэтажный деревянный дом

27 Сент. 18:45 2018-09-27T20:26:39+03:00

Пожарные пока не могут справиться с огнем

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В четверг, 27 сентября, в 17.32 ну пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Свободы в Рязани. Загорелся нежилой двухэтажный деревянный дом №72.

В настоящее время в тушении пожара участвуют шесть пожарных расчетов и 18 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Движение на данном участке перекрыто. Отключено электричество. Не работает светофор на пересечении улиц Свободы и Горького. Нет света в педагогическом колледже и школе №1.