2018-09-27T20:26:39+03:00
Происшествия

В центре Рязани горит двухэтажный деревянный дом

Пожарные пока не могут справиться с огнем
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: Марина РОМАНЕНКО.Фото: Марина РОМАНЕНКО.
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В четверг, 27 сентября, в 17.32 ну пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Свободы в Рязани. Загорелся нежилой двухэтажный деревянный дом №72.

В настоящее время в тушении пожара участвуют шесть пожарных расчетов и 18 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Движение на данном участке перекрыто. Отключено электричество. Не работает светофор на пересечении улиц Свободы и Горького. Нет света в педагогическом колледже и школе №1.

Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Фото: Марина РОМАНЕНКО.

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