В центре Рязани горит двухэтажный деревянный дом
Пожарные пока не могут справиться с огнем
Фото: Марина РОМАНЕНКО.
Изменить размер текста:
В четверг, 27 сентября, в 17.32 ну пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Свободы в Рязани. Загорелся нежилой двухэтажный деревянный дом №72.
В настоящее время в тушении пожара участвуют шесть пожарных расчетов и 18 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Движение на данном участке перекрыто. Отключено электричество. Не работает светофор на пересечении улиц Свободы и Горького. Нет света в педагогическом колледже и школе №1.
Фото: Марина РОМАНЕНКО.
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»