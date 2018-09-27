Каллиграфия и пельмени. Рязанский госуниверситет отметил День Институтов Конфуция

27 Сент. 18:01 2018-09-27T18:01:53+03:00

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В четверг, 27 сентября, в Рязанском госуниверситете имени Есенина прошло традиционное празднование Дня Институтов Конфуция.

На встрече собрались изучающие китайский язык школьники, студенты, неравнодушные к восточной культуре рязанцы и иностранные гости. Ректор РГУ Андрей Минаев торжественно открыл мероприятие.

- Институт Конфуция в нашем университете - один из наиболее известных в Европе. Он достигает больших успехов и занимает высокие места в рейтинге, стал заметным явлением в общественно-культурной жизни региона, - отметил он.

Гостям подарили часовой концерт с чтением китайской поэзии, исполнением песен на китайском языке, национальными танцами, демонстрацией мультфильма в переводе. После чего началась увлекательная часть праздника, в которой мог принять участие каждый желающий. Для гостей работали всевозможные секции, связанные с культурой Поднебесной. Всем пришедшим дарили сувениры и угощали национальной кухней - пельменями и острыми салатами. Также в секциях обучали азам каллиграфии и предлагали присоединиться к чайной церемонии.

Почетным гостем мероприятия впервые стала директор Института Конфуция Манчестерского университета в Великобритании госпожа Карен Вонг. К слову, всего в рамках своего визита в Россию она посетит 3 Института Конфуция – В Рязани, Санкт-Петербурге и Москве.