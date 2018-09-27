2018-09-27T18:01:53+03:00
Общество

Каллиграфия и пельмени. Рязанский госуниверситет отметил День Институтов Конфуция

Праздник посетила директор Института Конфуция Манчестерского университета в Великобритании Карен Вонг
Анастасия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 27 сентября, в Рязанском госуниверситете имени Есенина прошло традиционное празднование Дня Институтов Конфуция.

На встрече собрались изучающие китайский язык школьники, студенты, неравнодушные к восточной культуре рязанцы и иностранные гости. Ректор РГУ Андрей Минаев торжественно открыл мероприятие.

- Институт Конфуция в нашем университете - один из наиболее известных в Европе. Он достигает больших успехов и занимает высокие места в рейтинге, стал заметным явлением в общественно-культурной жизни региона, - отметил он.

Гостям подарили часовой концерт с чтением китайской поэзии, исполнением песен на китайском языке, национальными танцами, демонстрацией мультфильма в переводе. После чего началась увлекательная часть праздника, в которой мог принять участие каждый желающий. Для гостей работали всевозможные секции, связанные с культурой Поднебесной. Всем пришедшим дарили сувениры и угощали национальной кухней - пельменями и острыми салатами. Также в секциях обучали азам каллиграфии и предлагали присоединиться к чайной церемонии.

Почетным гостем мероприятия впервые стала директор Института Конфуция Манчестерского университета в Великобритании госпожа Карен Вонг. К слову, всего в рамках своего визита в Россию она посетит 3 Института Конфуция – В Рязани, Санкт-Петербурге и Москве.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работу предприятия, загрязняющего рязанскую реку Кердь, хотят приостановить
Звезды «Первого канала» приехали в Рязанское десантное училище
В рязанском Лесопарке неизвестные выбросили ртутные лампы, загрязнив почву
Рязанский дизайнер представит регион на международном конкурсе
В Рязанской области избран глава Касимовского района
Рязанку заставили выплатить долг в 600 тысяч рублей
Рязанский сельчанин, застреливший знакомого из-за долга, услышал приговор
Житель Москвы спровоцировал серьезное ДТП в рязанском райцентре Касимове
Рязанец отсудил крупную сумму у строившего ему дом подрядчика
Пропавшие рязанские мальчики найдены живыми
Движение в центре Рязани откроют после завершения патриотической акции
В Рязанской области пропали два 12-летних мальчика
Более трех часов пожарные тушили двухэтажный деревянный дом в центре Рязани
В Рязанской области подешевела капуста и подорожало куриное мясо