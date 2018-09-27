2018-09-27T17:48:59+03:00
Общество

Врачи Рязанской ОКБ спасли жизнь пациенту с нетипичным кровотечением

Мужчина поступил в областной центр из Клепиковского района
Роман ДОРОФЕЕВ
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Сайт Рязанской областной клинической больницы сообщает, что врачи учреждения спасли жизнь 62-летнему мужчине. Пациент поступил из Клепиковской районной больницы, у него периодически проявлялись кровотечения желудочно-кишечного тракта, но локализовать их никак не удавалось.

При очередном обострении мужчину экстренно доставили в Рязань. Во время операции выяснилось, что источник кровотечения – соединение кишки с аортой.

– Работали сосудистый хирург и специалисты общей хирургии, – рассказал заведующий отделением общей хирургии ОКБ Олег Зайцев. – Во время операции необходимо было убрать свищ, который образовался в двенадцатиперстной кишке, и зашить артерию.

Ранее в регионе подобных операционных случаев не было. Однако грамотная, слаженная работа клепиковских медиков и рязанских хирургов позволили спасти мужчине жизнь.

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