Врачи Рязанской ОКБ спасли жизнь пациенту с нетипичным кровотечением
Сайт Рязанской областной клинической больницы сообщает, что врачи учреждения спасли жизнь 62-летнему мужчине. Пациент поступил из Клепиковской районной больницы, у него периодически проявлялись кровотечения желудочно-кишечного тракта, но локализовать их никак не удавалось.
При очередном обострении мужчину экстренно доставили в Рязань. Во время операции выяснилось, что источник кровотечения – соединение кишки с аортой.
– Работали сосудистый хирург и специалисты общей хирургии, – рассказал заведующий отделением общей хирургии ОКБ Олег Зайцев. – Во время операции необходимо было убрать свищ, который образовался в двенадцатиперстной кишке, и зашить артерию.
Ранее в регионе подобных операционных случаев не было. Однако грамотная, слаженная работа клепиковских медиков и рязанских хирургов позволили спасти мужчине жизнь.
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