2018-09-27T17:00:39+03:00
Общество

От властей потребовали установить светофоры у двух рязанских школ

Прокуратура обратилась с исками в суд
Антон КОНОВАЛОВ
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В Пронском районе прокуратура обратилась с исками к двум администрациям - Погореловского и Малинищенского сельского поселений. Цель - обязать местные власти установить мигающие пешеходные светофоры у школ.

- В ходе проверки, проведенной с привлечением сотрудников ГИБДД, установлены нарушения требований ГОСТа в деревне Денисово и селе Малинищи, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Пока иски находятся на рассмотрении.

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