От властей потребовали установить светофоры у двух рязанских школ
Прокуратура обратилась с исками в суд
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В Пронском районе прокуратура обратилась с исками к двум администрациям - Погореловского и Малинищенского сельского поселений. Цель - обязать местные власти установить мигающие пешеходные светофоры у школ.
- В ходе проверки, проведенной с привлечением сотрудников ГИБДД, установлены нарушения требований ГОСТа в деревне Денисово и селе Малинищи, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Пока иски находятся на рассмотрении.