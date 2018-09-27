2018-09-28T13:19:19+03:00
Экономика

Денег нет: администрация Рязани объяснила отсутствие терминалов в маршрутках

Ранее планировалось, что к концу 2018-го безналичный расчет будет возможен во всех коммерческих микроавтобусах
Антон КОНОВАЛОВ
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Городские власти ответили жителю Рязани, который пожаловался на отсутствие терминалов безналичной оплаты во многих маршрутных такси. И жалоба, и комментарий управления транспорта размещены на сайте нашдом62.рф.

- Администрация обещала до конца года оборудовать валидаторами все маршрутки. Уже конец сентября, а результата не видно, - отметил рязанец.

Чиновники сослались на отсутствие денег в бюджете, за счет которых коммерческим перевозчикам должны возмещаться недополученные доходы за перевозку льготников.

- Рассматривается вопрос об увеличении объема финансирования по данной статье расходов бюджета города Рязани на 2018 год, - говорится в ответе.

Также уточняется, что дальнейшее заключение договоров с перевозчиками зависит от положительного решения этого вопроса.

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