Рязанка засудила УК за упавший ей на голову кусок цемента
Жительница Рязани получит 45 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за упавший ей на голову кусок цемента. Заплатит ей ООО «Управляющая организация Техрембытсервис».
- Оценивая доводы сторон и представленные ими доказательства, суд пришел к выводу о доказанности факта причинения вреда здоровью истицы в результате предоставления ответчиком услуги ненадлежащего качества, - сообщает пресс-служба областного суда, где рассматривалась апелляция коммунальщиков.
Инцидент произошел в июле 2017 года, когда обрушилась часть фасада дома и «Техрембытсервис» приступил к ремонту. Когда работы уже начались, женщина шла по улице, направляясь в свою квартиру, и получила сильный удар по голове фрагментом штукатурки, из-за чего потеряла сознание и попала в больницу.
Отвечать в досудебном порядке УК не пожелала. Более того, она попыталась оспорить решение районной инстанции, настаивая, что территория был огорожена, и во всем виноваты «третьи лица».
В итоге апелляция осталось без удовлетворения, и решение вступило в законную силу.