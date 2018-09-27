Рязанка засудила УК за упавший ей на голову кусок цемента

27 Сент. 15:27 2018-09-27T15:30:23+03:00

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Жительница Рязани получит 45 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за упавший ей на голову кусок цемента. Заплатит ей ООО «Управляющая организация Техрембытсервис».

- Оценивая доводы сторон и представленные ими доказательства, суд пришел к выводу о доказанности факта причинения вреда здоровью истицы в результате предоставления ответчиком услуги ненадлежащего качества, - сообщает пресс-служба областного суда, где рассматривалась апелляция коммунальщиков.

Инцидент произошел в июле 2017 года, когда обрушилась часть фасада дома и «Техрембытсервис» приступил к ремонту. Когда работы уже начались, женщина шла по улице, направляясь в свою квартиру, и получила сильный удар по голове фрагментом штукатурки, из-за чего потеряла сознание и попала в больницу.

Отвечать в досудебном порядке УК не пожелала. Более того, она попыталась оспорить решение районной инстанции, настаивая, что территория был огорожена, и во всем виноваты «третьи лица».

В итоге апелляция осталось без удовлетворения, и решение вступило в законную силу.