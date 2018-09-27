В Швеции футболистки «Рязань-ВДВ» уступили «Русенгорду»

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-27T14:33:22+03:00

Неразрешимых задач перед соперником «десантницы» поставить так и не смогли

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26 сентября ЖФК «Рязань-ВДВ» завершил выступление в Лиге Чемпионов, проиграв шведскому «Русенгорду» в 1/16 финала. Матч в Рязани, напомним, завершился поражением хозяек со счетом 0:1, в Мальмё «десантницы» уступили 0:2.

- Шведки владели инициативой, долгое время заставляя гостей обороняться на своей половине поля и применяя высокий прессинг при потере мяча, - пишет пресс-служба российской команды.

Плотность защитных построений гостей не помогла, когда после подачи с угла поля последовал удар Санне Троэльсгор и отскок от Фионы Браун. Так как навязать свою игру сопернику не получалось, «десантницы» пытались поймать «Русенгорд» на контратаке, но забить так и не получилось. Вместо этого Эмма Видер на 75-й минуте удвоила преимущество, сильно пробив в угол с паса назад от лицевой линии.