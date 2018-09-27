Рязанский фотохудожник и натуралист Иван Назаров выпустил очередную книгу

СЕГОДНЯ 14:12 2018-09-27T14:12:40+03:00

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Вышла в свет новая книга известного рязанского натуралиста, писателя и фотохудожника Ивана Назарова «Запах хвои».

На ее презентации в областной научной библиотеке имени Горького собрались коллеги, поклонники творчества Ивана Назарова, эко-активисты. Автор рассказал, что запах хвои - его любимый аромат, ассоциирующийся с приятными воспоминаниями детства, пробуждением природы весной.

В сборник вошли очерки о чудесном Мещерском крае. На 180 страницах описаны взаимоотношения человека и природы. Читателей призывают понять и почувствовать боль родной природы, продолжающей терять свои уникальные творения из-за беспечного и варварского отношения к ней.

Традиционно автор иллюстрировал издание красочными фотографиями, которые сделал во время путешествий по Рязанской области.

Это уже шестая книга Ивана Назарова, изданная при поддержке АО «РНПК». Несколько сотен экземпляров книги «Запах хвои» передали в дар библиотекам и экологическим организациям города и области.

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На встрече собрались поклонники творчества Назарова, коллеги, активисты.Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

КСТАТИ

АО «РНПК» активно поддерживает Ивана Назарова, который прославляет природу родного края и привлекает внимание рязанцев к проблемам экологии. Всего в рамках реализации программы по экологии завод оказал помощь Назарову в издании шести книг, провел три его персональные фотовыставки, для школьников регулярно проводятся открытые уроки экологического просвещения.