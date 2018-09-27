Рязанский водитель убежал от полицейских, а потом сообщил об угоне

СЕГОДНЯ 13:57 2018-09-27T15:04:36+03:00

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Сасовские полицейские возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного доноса об угоне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранним утром сотрудники Сасовского отделения ГИБДД заметили автомобиль «Лада Приора», за рулем которого, как они предположили, мог находиться пьяный водитель. После требования остановиться машина резко затормозила, и из нее врассыпную разбежались трое молодых людей. Одного из них (он был пьян) удалось задержать и допросить.

На следующий день приятель задержанного сообщил об угоне своей машины с такими же номерами, как у остановленной накануне. Впрочем, пассажир «Приоры» уже рассказал, что за рулем был именно хозяин автомобиля. К тому же, никаких следов взлома транспортного средства обнаружено не было.

Выяснилось, что заявитель сел за руль, будучи сильно пьяным. Именно для того, чтобы скрыть этот факт, он и пошел на преступную хитрость.