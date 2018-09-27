В Рязанской области перевернулась «десятка»

СЕГОДНЯ 13:28 2018-09-27T13:28:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 26 сентября, в рабочем поселке Сапожок произошла авария с опрокидыванием автомобиля. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария случилась примерно в 13.10. 55-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и съехал с дороги. В результате его автомобиль опрокинулся.

Водителя с травмами госпитализировали. О его состоянии пока не сообщается.

Всего за минувшие сутки в Рязанской области произошло две аварии, в которых 11 человек получили различные травмы. Также случилось 29 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Помимо того, инспекторы ДПС выявили 3374 нарушения ПДД, в том числе поймали 5 нетрезвых водителей.