В Рязанской области перевернулась «десятка»
В среду, 26 сентября, в рабочем поселке Сапожок произошла авария с опрокидыванием автомобиля. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Авария случилась примерно в 13.10. 55-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и съехал с дороги. В результате его автомобиль опрокинулся.
Водителя с травмами госпитализировали. О его состоянии пока не сообщается.
Всего за минувшие сутки в Рязанской области произошло две аварии, в которых 11 человек получили различные травмы. Также случилось 29 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Помимо того, инспекторы ДПС выявили 3374 нарушения ПДД, в том числе поймали 5 нетрезвых водителей.
Водителя доставили в больницу.
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