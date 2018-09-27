Россельхозбанк принял участие в празднике урожая

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-27T14:00:25+03:00

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В сентябре на территории Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева состоялся региональный фестиваль «Праздник урожая – Спожинки».

Мероприятие посетили Губернатор Рязанской области Николай Любимов, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов, заместитель главы администрации Игорь Тишин, директор Рязанского филиала Россельхозбанка Сергей Синякин и начальник отдела малого и среднего бизнеса Наталья Панова. В общей сложности праздник посетили четыре тысячи человек из Рязани и районов области.

Рязанский филиал был единственным представителем банковской сферы на празднике. Яркий стенд и информационная стойка привлекали большое внимание горожан. Взрослые и дети участвовали в веселых конкурсах и соревновались в умении надувать шары. Каждый получил сувениры и призы с символикой Банка. Сотрудники провели более 500 консультаций по банковским продуктам, которые интересовали гостей праздника, и раздали порядка 4000 информационных листовок и буклетов. Большего всего рязанцы интересовались вкладами и потребительским кредитованием.

- Участие Рязанского филиала в региональном сельскохозяйственном фестивале – это прекрасная возможность рассказать потенциальным клиентам о преимуществах банковских продуктов. Объем кредитования предприятий АПК области со стороны РСХБ увеличивается год от года. Если в 2016 году сумма выданных кредитов составила 6,6 млрд руб., то уже в 2017 году этот показатель вырос на 44% и составил 8,8 млрд. рублей. По состоянию на 1 сентября 2018 года выдано около 4 млрд. рублей и прогнозное значение на 1,01,19 составит более 10 млрд. руб. Большинство наших клиентов сотрудничают с нами на протяжении многих лет и между нами выстроены взаимовыгодные партнерские отношения, - отметил директор филиала Сергей Синякин.

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