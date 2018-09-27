В рязанском селе Боковой Майдан тоннами будут выращивать огурцы и помидоры

СЕГОДНЯ 12:48 2018-09-27T13:00:25+03:00

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В селе Боковой Майдан Сасовского района строят тепличный комплекс рабочей площадью 0,28 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

В теплицах планируют выращивать овощи по итальянской технологии: ранние помидоры, которые будут созревать в апреле-мае, а также поздние сорта огурцов, поспевающие в октябре-ноябре. Предполагаемая мощность теплиц 60-70 тонн огурцов и 25-30 тонн томатов. Кроме того, здесь же будут производить рассаду.

Овощи планируют поставлять в Сасово, Шацк, а также в посёлок Зубова Поляна Республики Мордовия. В перспективе планируется наладить производство овощей открытого грунта в непосредственной близости от тепличного комплекса.

Напомним, что буквально на днях стало известно о строительстве тепличного комплекса площадью 30 гектаров в Шиловском районе.