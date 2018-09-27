В рязанском поселке Ермишь автомобиль улетел в реку
По предварительным данным, водитель уснул за рулем
Фото: издательство "Пресса".
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Утром в четверг, 27 сентября, в райцентре Ермишь произошло ДТП, в результате которого автомобиль Ford улетел в речку Котовку. Издательство «Пресса» сообщает, что, по предварительным данным, водитель иномарки уснул за рулем.
Выяснилось также, что автомобилем управлял житель республики Крым, направлялся он в расположенный неподалеку нижегородский поселок Вознесенское. От госпитализации мужчина отказался.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и скорой помощи.
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