В рязанском поселке Ермишь автомобиль улетел в реку

СЕГОДНЯ 12:04 2018-09-27T12:08:04+03:00

По предварительным данным, водитель уснул за рулем

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Утром в четверг, 27 сентября, в райцентре Ермишь произошло ДТП, в результате которого автомобиль Ford улетел в речку Котовку. Издательство «Пресса» сообщает, что, по предварительным данным, водитель иномарки уснул за рулем.

Выяснилось также, что автомобилем управлял житель республики Крым, направлялся он в расположенный неподалеку нижегородский поселок Вознесенское. От госпитализации мужчина отказался.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и скорой помощи.