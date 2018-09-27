В центре Рязани жители остались без воды из-за аварии на водопроводе

СЕГОДНЯ 11:06 2018-09-27T11:45:45+03:00

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Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что сотрудники водоканала в настоящее время ведут ремонтные работы на водопроводе в центре города. Из-за аварии временно отключена подача холодной воды на шести улицах в центре Рязани: ул. 2-я Механизаторов с дома №2 до дома №18, с дома №1 до дома №35; ул. Ушинского с дома №1 до дома №15, с дома №6 до дома №14; пр. Ушинского (полностью); ул. Попова с дома №33 до дома №51; ул. Полиграфистов дома №№1, 2, 3; ул. Луговая дома №№ 29, 33. Предполагается, что коммунальщики устранят последствия ЧП и пустят воду по трубам к трем часам дня (27 сентября).

Также пресс-служба администрации напоминает горожанам, оказавшимся в зоне отключения, адреса ближайших пожарных гидрантов: ул. Попова д. 29, ул. Полевая д. 35, 28, ул. Полиграфистов д. 7, ул. Ушинского д. 9, ул. 2-я Механизаторов д. 10, 26, 34, 40.