Рязанский ТЦ «Солнечный» в Борках не станут закрывать из-за пожарных нарушений
Прокуратура отказалась от исковых требований, так как ответчики исправились
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Прокуратура отказалась от требования закрыть ТЦ «Солнечный» в рязанском поселке Борки из-за нарушений требований пожарной безопасности. В результате производство по делу было прекращено.
- В настоящее время определение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в Рязанский областной суд, - говорится в релизе.
Собственник здания (АО «Русская пивоваренная компания «Хмелефф») и арендатор (ООО «Лента»), отчитались, что устранили все нарушения требований пожарной безопасности, которые и послужили основанием для иска. Соответствующие документы ответчики представили суду.