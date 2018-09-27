Рязанский ТЦ «Солнечный» в Борках не станут закрывать из-за пожарных нарушений

СЕГОДНЯ 10:57 2018-09-27T10:57:14+03:00

Прокуратура отказалась от исковых требований, так как ответчики исправились

Изменить размер текста: A A

Прокуратура отказалась от требования закрыть ТЦ «Солнечный» в рязанском поселке Борки из-за нарушений требований пожарной безопасности. В результате производство по делу было прекращено.

- В настоящее время определение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в Рязанский областной суд, - говорится в релизе.

Собственник здания (АО «Русская пивоваренная компания «Хмелефф») и арендатор (ООО «Лента»), отчитались, что устранили все нарушения требований пожарной безопасности, которые и послужили основанием для иска. Соответствующие документы ответчики представили суду.