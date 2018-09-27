За удар ножом в живот рязанца осудили на 4 года

СЕГОДНЯ 10:12 2018-09-27T10:12:19+03:00

Он покалечил мужчину, заступившегося за свою возлюбленную

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В Скопинском районном суде огласили приговор человеку, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью. Следующие 4 года своей жизни он проведет в колонии общего режима.

Как рассказали в пресс-службе суда, некий мужчина заступился перед ним за свою возлюбленную. Тогда преступник зашел в дом, взял из комнаты хозяйственный нож и, подойдя к «обидчику» вплотную, ударил его этим ножом в живот.

- Потерпевшему были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, - говорится в релизе.

Приговор в законную силу пока не вступил.