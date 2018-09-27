За один вечер в Рязани загорелись две квартиры
Вызовы поступали с улиц Зубковой и Скоморошинской
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Вечером 26 сентября в Рязани случилось два пожара. Один из них – на улице Зубковой, другой – на улице Скоморошинской.
В Дашково-Песочне огонь повредил комнату в квартире на первом этаже девятиэтажного панельного дома. На вызов, поступивший в 20.35, выезжали 8 огнеборцев на 3 пожарных автомобилях.
Со Скоморошинской в 23.10 поступила информация о возгорании в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажки. Туда выезжали 10 пожарных, также привлеклись 3 единицы спецтехники.
В обоих случаях никто не пострадал.