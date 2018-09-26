Рязанские полицейские стали победителями на соревнованиях в Испании

26 Сент. 20:34 2018-09-26T20:34:49+03:00

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В испанском городе Альхесирасе проходят VII Европейские игры полицейских и пожарных. Победителями сразу в нескольких дисциплинах стали рязанцы Дмитрий Небольсин и Дмитрий Марченко, которые вошли в состав сборной МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Старшие лейтенанты из Рязани являются мастерами спорта и чемпионами мира по боевым искусствам. Свои высокие титулы они подтвердили и на европейских играх полицейских и пожарных.

В первый день состязаний в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 90 кг первым стал Дмитрий Марченко, второе место завоевал Дмитрий Небольсин.

На следующий день в борьбе лежа рязанские спортсмены-полицейские завоевали первые места в своих возрастных категориях.

В финале в абсолютной категории Дмитрий Небольсин стал первым, а Дмитрий Марченко занял вторую ступень пьедестала почета.

Всего в соревнованиях приняли участие больше 30-ти команд из различных стран мира. Российская делегация стала самой многочисленной – только от МВД России в ее состав вошло 120 человек.