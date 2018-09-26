В Рязани откроется фотовыставка ко дню туризма

26 Сент. 19:20 2018-09-26T19:20:21+03:00

На ней можно будет увидеть около 60-ти снимков, сделанных рязанскими путешественниками

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27 сентября в 18.00 в музейно-выставочном центре им. Е.Н. Каширина «Фотодом» откроется выставка «С возвращением!», об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В экспозицию войдет около 60 снимков, сделанных рязанцами во время своего отдыха в России и за ее пределами. Посетители смогут полюбоваться природными ландшафтами, архитектурными ансамблями, кадрами уличной жизни и, таким образом, совершить свое незабываемое путешествие по различным городам и странам.

Фотовыставка приурочена ко Всемирному дню туризма и является совместным проектом МВЦ «Фотодом» и Туристского информационного центра. Кроме того, участие в ее организации принимали туристические агентства Рязани.

Выставка подобного формата пройдет в областном центре впервые, однако оргкомитет уже предложил сделать этот проект ежегодным.

Тематическая экспозиция «С возвращением!» будет работать до 26 октября по адресу: Почтовая, 58, залы МВЦ им. Е. Н. Каширина «Фотодом». Посетить ее можно бесплатно с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00.