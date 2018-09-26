В четверг в Рязанской области ожидаются дожди и сильный ветер

26 Сент. 18:36 2018-09-26T18:43:15+03:00

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Главное управление МЧС по Рязанской области со ссылкой на региональный гидрометцентр опубликовало метеопредупреждение. Ожидается, что ночью в четверг, 27 сентября, в регионе начнутся дожди, усилится юго-западный ветер. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления сохранятся в течение всего дня.

Спасатели напоминают рязанцам о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности – избегать при сильном ветре рекламных конструкций, крыш домов, проводов и деревьев.