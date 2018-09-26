В четверг в Рязанской области ожидаются дожди и сильный ветер
МЧС выпустило соответствующее метеопредупреждение
Изменить размер текста:
Главное управление МЧС по Рязанской области со ссылкой на региональный гидрометцентр опубликовало метеопредупреждение. Ожидается, что ночью в четверг, 27 сентября, в регионе начнутся дожди, усилится юго-западный ветер. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления сохранятся в течение всего дня.
Спасатели напоминают рязанцам о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности – избегать при сильном ветре рекламных конструкций, крыш домов, проводов и деревьев.
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»