В одном из районов Рязанской области случился переполох из-за одинокой могилы

26 Сент. 17:51 2018-09-26T18:24:13+03:00

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В Пителинском районе случился небольшой переполох из-за одинокой могилы, обнаруженной одним из местных жителей. Издательство «Пресса» сообщает, что в редакцию пителинской газеты «Сельская жизнь» позвонил мужчина и сообщил, что буквально в сотне метров от поселка нашел свежее захоронение. Рядом с могилой были установлены металлический крест и столик со скамейкой.

Журналисты обратились в полицию. Стражи правопорядка, после проверки, сообщили, что это захоронение не человека, а собаки. Своего питомца здесь похоронил один из проживающих поблизости жителей.