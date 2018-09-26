В одном из районов Рязанской области случился переполох из-за одинокой могилы
Кто похоронен на окраине райцентра пришлось выяснять полицейским
Фото: издательство "Пресса".
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В Пителинском районе случился небольшой переполох из-за одинокой могилы, обнаруженной одним из местных жителей. Издательство «Пресса» сообщает, что в редакцию пителинской газеты «Сельская жизнь» позвонил мужчина и сообщил, что буквально в сотне метров от поселка нашел свежее захоронение. Рядом с могилой были установлены металлический крест и столик со скамейкой.
Журналисты обратились в полицию. Стражи правопорядка, после проверки, сообщили, что это захоронение не человека, а собаки. Своего питомца здесь похоронил один из проживающих поблизости жителей.
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