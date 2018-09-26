2018-09-26T18:24:13+03:00
Общество

В одном из районов Рязанской области случился переполох из-за одинокой могилы

Кто похоронен на окраине райцентра пришлось выяснять полицейским
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
Изменить размер текста:

В Пителинском районе случился небольшой переполох из-за одинокой могилы, обнаруженной одним из местных жителей. Издательство «Пресса» сообщает, что в редакцию пителинской газеты «Сельская жизнь» позвонил мужчина и сообщил, что буквально в сотне метров от поселка нашел свежее захоронение. Рядом с могилой были установлены металлический крест и столик со скамейкой.

Журналисты обратились в полицию. Стражи правопорядка, после проверки, сообщили, что это захоронение не человека, а собаки. Своего питомца здесь похоронил один из проживающих поблизости жителей.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24