Полиция ищет очевидцев двух ДТП с пешеходами, одно из которых смертельное

26 Сент. 17:42 2018-09-26T17:50:35+03:00

Не установлена личность погибшего мужчины, а также неизвестен водитель, сбивший пожилую женщину

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Следователи областного УМВД просят откликнуться очевидцев двух ДТП с участием пешеходов. В одном из случаев не установлена личность погибшего, в другом – личность водителя.

2 августа в результате наезда тягача Volvo на 192 километре трассы М-5 «Урал» скончался мужчина, личность которого до сих пор остается неизвестной. Как уточняется, инцидент произошел в 5.15. Жертве примерно 40 лет, рост – 160 сантиметров, волосы короткие темные. Одет погибший был в темные брюки, светлый свитер, серые кроссовки.

Ранее, 14 мая, в Рязани на Касимовском шоссе 68-летнюю женщину сбила маршрутка №47. Известны цвет и марка машины – белая «Газель», однако полиция так и не выяснила, кто был за рулем. Пострадавшая в результате аварии доставлялась в больницу.

С информацией о любом из ДТП просят обращаться по адресу: улица Фирсова, дом 12 корпус 1. В первом случае – в кабинет №17, во втором – в кабинет №13. Звонить предлагают соответственно по номерам: (4912)29-72-56 и 29-74-99.