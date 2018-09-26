На рязанской Северной окружной обнаружили раненого мужчину

26 Сент. 17:36 2018-09-26T17:36:42+03:00

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В среду, 26 сентября, на Северной окружной дороге в Рязани обнаружили мужчину маргинальной внешности с ранениями. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Мужчина находился на полосе движения в сторону Канищево. По словам очевидцев, у него была перевязана голова. Сотрудники ДПС вызвали пострадавшему «скорую». ДТП на месте происшествия не зафиксировано.

В настоящее время с мужчиной работают сотрудники полиции, выясняют личность пострадавшего. О причине его травмы пока не известно.