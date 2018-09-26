Более 200 тысяч рублей получили мошенники от доверчивой рязанки

26 Сент. 16:52 2018-09-26T16:53:00+03:00

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В рязанское отделение банка России обратилась женщина, пострадавшая от действий мошенников, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что жительнице Рязанской области позвонили и сообщили, что продавец БАДов задержан по подозрению в распространении ядовитых веществ, и покупателям положена немалая компенсация. Так как женщина действительно неоднократно приобретала биологически активные добавки, она ничего не заподозрила и согласилась оплатить пошлину – 38400рублей. Кроме того, ей сообщили, что выплатами занимается Центральный банк РФ и даже продиктовали номер телефона, по которому ей следует туда обратиться.

Связавшись с «сотрудником банка», женщина узнала, что ей причитается 9 миллионов рублей. Однако чтобы их получить, нужно оплатить налог в 185 тысяч. Доверчивая рязанка ничего не заподозрила и тогда, когда деньги ей предложили перевести через «Яндекс Кошелек». Ради того, чтобы выплатить эту сумму, она даже взяла кредит.

Подозрения закрались только после разговора с друзьями, которые усомнились в наличии миллионной компенсации. Тогда женщина обратилась в рязанское отделение Банка России, где выяснилось, что сотрудников с указанным именем ни в одном из отделений ЦБ по стране нет. Кроме того, Банк России не работает с физическими лицами и не производит каких-либо выплат. А схема подобного мошенничества существует довольно давно, однако каждый раз находятся люди, которые верят преступникам и добровольно отдают им свои деньги.

Пострадавшей порекомендовали обратиться в правоохранительные органы.