Четырех пассажиров попавшего в ДТП рязанского микроавтобуса госпитализировали
Состояние пострадавших в ДТП с микроавтобусом.
Региональный минздрав рассказал о состоянии пассажиров микроавтобуса, который 26 сентября столкнулся с грузовиком на Ряжском шоссе в Рязани. Госпитализация понадобилась четырем из них, причем одного человека поместили в реанимационное отделение.
- Состояние больных тяжелое, но стабильное, их жизням ничего не угрожает, - комментирует начальник травмцентра первого уровня Областной клинической больницы (именно там приняли пострадавших – Ред.) Андрей Карпунин.
Всего в медучреждение доставили шестерых пассажиров, однако двум из них помощь оказали амбулаторно.
Напомним, проверку по факту ДТП организовал Следственный комитет.