Четырех пассажиров попавшего в ДТП рязанского микроавтобуса госпитализировали

26 Сент. 16:07 2018-09-26T16:36:08+03:00

Одного из них – в реанимацию

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Региональный минздрав рассказал о состоянии пассажиров микроавтобуса, который 26 сентября столкнулся с грузовиком на Ряжском шоссе в Рязани. Госпитализация понадобилась четырем из них, причем одного человека поместили в реанимационное отделение.

- Состояние больных тяжелое, но стабильное, их жизням ничего не угрожает, - комментирует начальник травмцентра первого уровня Областной клинической больницы (именно там приняли пострадавших – Ред.) Андрей Карпунин.

Всего в медучреждение доставили шестерых пассажиров, однако двум из них помощь оказали амбулаторно.

Напомним, проверку по факту ДТП организовал Следственный комитет.