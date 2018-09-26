2018-09-26T15:13:25+03:00
Общество

У погибших в ДТП супругов из Рязанской области остались трое детей

Старший из них учится в шестом классе, младшему нет и трех лет
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Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
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В Михайловском районе организовали сбор материальной помощи для детей супругов, погибших в ДТП. Авария, которая случилась 24 сентября, унесла жизни жителей села Наумовка Николая Булдышкина и Марии Агаповой.

- В семье остались сиротами трое малолетних детей. Двое из них - ученики третьего и шестого классов Заревской школы, а самому младшему два года и семь месяцев, - сообщает издательство «Пресса».

На сайте издательства указаны реквизиты для денежных переводов.

Напомним, Николай и Мария ехали в «семерке», которая на дороге КалугаТулаМихайловРязань столкнулась с Lexus, воспламенилась и выгорела полностью.

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