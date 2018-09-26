В центре Рязани и в Песочне капитально отремонтируют четыре дорожных участка

26 Сент. 14:27 2018-09-26T14:38:53+03:00

Работы начнутся в 2018, а завершатся в 2019 году

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25 сентября рязанское управление благоустройства заказало капитальный ремонт четырех дорог в областном центре. Участки расположены на улицах Новослободской, Почтовой, а также на Сережином переулке и Васильевском проезде.

В случае с Сережиным переулком и Васильевским проездом работы максимально будут стоить бюджету 23,5 миллиона рублей. На Новослободскую и Почтовую власти рассчитывают потратить суммарно не более 9,2 миллиона рублей.

Согласно аукционной документации на сайте госзакупок, полностью ремонт всех участков планируется завершить не позднее 30 августа 2019 года, однако 1 этап стартует уже в текущем году и ограничен 30 ноября.