В центре Рязани и в Песочне капитально отремонтируют четыре дорожных участка
25 сентября рязанское управление благоустройства заказало капитальный ремонт четырех дорог в областном центре. Участки расположены на улицах Новослободской, Почтовой, а также на Сережином переулке и Васильевском проезде.
В случае с Сережиным переулком и Васильевским проездом работы максимально будут стоить бюджету 23,5 миллиона рублей. На Новослободскую и Почтовую власти рассчитывают потратить суммарно не более 9,2 миллиона рублей.
Согласно аукционной документации на сайте госзакупок, полностью ремонт всех участков планируется завершить не позднее 30 августа 2019 года, однако 1 этап стартует уже в текущем году и ограничен 30 ноября.