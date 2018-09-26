В Рязани задержали мужчину, совершившего 10 краж из квартир и дачных домиков
Рязанские полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в серии краж из квартир и дачных домиков.
Первая кража была совершена в апреле этого года. В деревне Турлатово злоумышленник похитил из дачного домика сумочку, в которой находились документы и 24 000 рублей. Мужчина воспользовался тем, что хозяйка работала на участке, оставив при этом незапертой дверь. Через две недели аналогичный случай произошел в другой части деревни.
В июне в микрорайоне Песочня, на улицах Новоселов и Зубковой, были совершены две квартирные кражи. При этом следы взлома дверей в обоих случаях отсутствовали. Стражи правопорядка выяснили, что в одной из похищенных в Турлатове сумочек находились ключи от квартиры и был записан адрес.
Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался 42-летний мужчина. Но местонахождение его было неизвестно.
Вскоре из очередного дачного дома пропала сумочка с ключами и документами. Оперативники решили устроить в квартире, в которую предположительно должен был наведаться вор, засаду. Злоумышленник действительно вскоре пришел по адресу и был задержан.
В общей сложности мужчина совершил 10 краж. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»