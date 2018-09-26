В Рязани задержали мужчину, совершившего 10 краж из квартир и дачных домиков

26 Сент. 14:02 2018-09-26T14:07:53+03:00

Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы

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Рязанские полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в серии краж из квартир и дачных домиков.

Первая кража была совершена в апреле этого года. В деревне Турлатово злоумышленник похитил из дачного домика сумочку, в которой находились документы и 24 000 рублей. Мужчина воспользовался тем, что хозяйка работала на участке, оставив при этом незапертой дверь. Через две недели аналогичный случай произошел в другой части деревни.

В июне в микрорайоне Песочня, на улицах Новоселов и Зубковой, были совершены две квартирные кражи. При этом следы взлома дверей в обоих случаях отсутствовали. Стражи правопорядка выяснили, что в одной из похищенных в Турлатове сумочек находились ключи от квартиры и был записан адрес.

Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался 42-летний мужчина. Но местонахождение его было неизвестно.

Вскоре из очередного дачного дома пропала сумочка с ключами и документами. Оперативники решили устроить в квартире, в которую предположительно должен был наведаться вор, засаду. Злоумышленник действительно вскоре пришел по адресу и был задержан.

В общей сложности мужчина совершил 10 краж. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.