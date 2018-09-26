Рязанцев пригласили на концерт Дениса Майданова

26 Сент. 16:45 2018-09-26T16:45:54+03:00

Он написал и исполнил десятки песен, которые стали народными

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В воскресенье, 7 октября, в Рязанской областной филармонии состоится концерт популярного российского автора-исполнителя Дениса Майданова.

За свою карьеру Денис Майданов написал и исполнил десятки песен, которые стали народными. За свое творчество артист получил множество наград на конкурсах «Песня года», «Золотой граммофон», «Звуковая Дорожка МК», «Шансон года», «Звезды Дорожного радио», «Народный выбор Питер ФМ».

На счету Дениса Майданова есть саундтреки к популярным сериалам, вышедшим в эфире «5 канала». Это фильмы «Город особого назначения» и «Следователь Протасов». Кроме того, Денис написал гимн к акции «5 канала» «День добрых дел», который исполнили звезды российской эстрады.

- Предельная открытость и искренность, стопроцентная отдача и настоящий живой драйв - вот, что отличает концерты Майданова. Приглашение на его концерт - как звонок от старого друга, который не пропускают, - отмечают организаторы концерта.

Начало концерта в 19.00. Билеты можно приобрести здесь.