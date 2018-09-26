Рязанцы могут оплачивать услуги ЖКХ почтальону на дому

26 Сент. 13:29 2018-09-26T13:32:05+03:00

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24 тысячи почтальонов в России оснастили мобильными почтово-кассовым терминалами для расчета клиентов на дому. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России.

В Рязанском филиале оснащены 275 почтовиков, то есть каждый четвертый почтальон. Всего услуга предоставляется в 79 филиалах Почты России.

По данным пресс-службы, за год Почта России увеличила количество терминалов с 10 тысяч до 24 тысяч. Это позволило в 2 раза увеличить число принимаемых на дому платежей – до 4 млн в год.

- Почта России реализует проект по внедрению мобильных почтово-кассовых терминалов с декабря 2014 года. За год мы оснастили терминалами 14 тысяч почтальонов. Клиенты теперь могут на дому получать значимые финансовые услуги. Использование терминалов также позволяет повысить производительность труда почтальонов, - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

СПРАВКА

Мобильные фискальные регистраторы и мобильные почтово-кассовые терминалы - это смартфоны с предустановленными приложениями, которые позволяют на дому у клиентов принимать платежи за услуги ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги.