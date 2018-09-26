В рязанской глубинке пропал 81-летний мужчина

26 Сент. 13:26 2018-09-26T14:20:32+03:00

Выйдя из дома 21 сентября, он так и не вернулся

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Полиция попросила помочь в поисках Александра Степановича Грушина, зарегистрированного в селе Карабухино Путятинского района. 81-летний мужчина вышел из дома 21 сентября около 8.30 и до сих пор не вернулся.

- Он не ориентируется во времени и пространстве, - сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Рост пропавшего 160-174 сантиметра, телосложение плотное, лицо бледное, волосы короткие волнистые седые, глаза карие, носит усы и бороду. Одет Александр Степанович был в бежевый пиджак, темные брюки, черные галоши.

Тех, кто располагает информацией, которая может помочь в поисках, просят звонить 02 (102) либо в дежурную часть путятинской полиции: (49146) 2-13-96.