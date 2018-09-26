В Рязани девушка свела счеты с жизнью
Трагедия произошла в Борках
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Вечером во вторник, 25 сентября, на территории речного порта в Борках молодая рязанка свела счеты с жизнью. По данному факту следователи Московского МСО города Рязань СКР по Рязанской области проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также обстоятельства толкнувшие человека к такому шагу.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.
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