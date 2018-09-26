СКР проводит проверку по факту ДТП с маршруткой в Рязани

26 Сент. 12:24 2018-09-26T12:29:24+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что утром в среду, 26 сентября, на Ряжском шоссе в Рязани произошло столкновение маршрутного микроавтобуса «Рязань – Взметнево» и грузового автомобиля. В результате аварии травмы получили 10 пассажиров маршрутки. По сообщению ТАСС, четверо из них госпитализированы, в том числе один человек в реанимационное отделение. Водители транспортных средств не пострадали.

Полиция проводит проверку по данному факту на предмет соблюдения правил дорожного движения. К изучению обстоятельств аварии подключился и Следственный комитет. Как сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства Анжелика Евдокимова, следователи устанавливают, не были ли нарушены условия безопасности при перевозке людей (статья 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности»).