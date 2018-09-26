В Рязани к отоплению подключили 37% объектов соцсферы и 23% жилых домов

26 Сент. 12:20 2018-09-26T12:20:11+03:00

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К утру 26 сентября в Рязани подключили к отоплению 671 жилой многоквартирный дом, что составляет 23,7 % от общего числа. Такие данные сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова, пуск тепла проходит в плановом режиме в соответствии с графиком. Тепло стало в 82-х учреждениях социальной сферы (37% от общего числа). А именно к отоплению подключили 50 детских садов, 25 школ, три учреждения дополнительного образования, два спортивных объектах и два объекта культуры. В течение трех дней планируют подключить все остальные соцучреждения города.

В дома рязанцев тепло поступит в течение 8 дней.

- В случае возникновения внештатных или аварийных ситуаций на отапливаемых объектах рязанцы могут обратиться в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по телефону: 8 (800) 222-49-12, - отмечают в пресс-службе.