Ставки по ипотеке изменятся вслед за ключевой ставкой Центробанка

26 Сент. 12:10 2018-09-26T12:12:30+03:00

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Учитывая, как быстро может изменяться экономическая ситуация, мы сразу решили выбирать лучшую ипотечную программу в каждом сезоне. В начале сентября жюри были подведены итоги лета, на очереди – осень. Собирать и систематизировать ипотечные программы, как и прежде, «Комсомолке» помогает компания «Бизнес Системы».

В настоящий момент рассматриваются осенние предложения. Отрадно отметить, что возросло число заявок на участие в конкурсе, направляемых банками напрямую в редакцию. Жюри уже приступило к работе по выявлению победителей в пяти номинациях: «Ипотека стандартная», «Ипотека для тех, кому за 50», «Ипотека военная», «Ипотека для семей с детьми», «Ипотека для индивидуальных предпринимателей».

Организации, чьи программы наберут максимальное количество баллов, получат дипломы, дающие право носить звание победителя и использовать его в своей рекламной продукции. Программы-лауреаты осеннего периода будут известны в конце ноября.

КОМПЕТЕНТНО

Сергей Перимбаев, член жюри конкурса, директор ООО «Бизнес Системы»:

-14 сентября Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки до 7,5%. Это означает, что в ближайшее время процентные ставки по кредитам, в том числе ипотечным, увеличатся. Но пока есть совсем небольшой период времени, когда действуют старые программы, с прежними низкими ставками. Если поторопиться, сейчас еще можно успеть оформить кредит на выгодных условиях.