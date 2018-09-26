Лыжероллерную трассу под Рязанью начнут строить в 2019 году
На заседании правительства 25 сентября обсуждались проблемы и перспективы развития физкультуры и спорта в Рязанской области. С докладом выступал министр Сергей Икрянников.
- Доля систематически занимающихся спортом жителей региона выросла и составляет 40,3%. Нормы ГТО выполнили более 4 тыс. человек, - передает со слов чиновника пресс-служба кабмина.
В докладе также упоминалось, что в 2019 году в деревне Семено-Оленинское Рязанского района начнут строить лыжероллерную трассу.
Губернатор Николай Любимов, в свою очередь, упомянул проект «Спорт – норма жизни». Он разрабатывается совместно с Минспорта РФ, и одним из его направлений является создание спортивных объектов шаговой доступности.