Лыжероллерную трассу под Рязанью начнут строить в 2019 году

26 Сент. 11:46 2018-09-26T11:47:49+03:00

Также разрабатывается проект, одно из направлений которого - создание спортивных объектов шаговой доступности

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На заседании правительства 25 сентября обсуждались проблемы и перспективы развития физкультуры и спорта в Рязанской области. С докладом выступал министр Сергей Икрянников.

- Доля систематически занимающихся спортом жителей региона выросла и составляет 40,3%. Нормы ГТО выполнили более 4 тыс. человек, - передает со слов чиновника пресс-служба кабмина.

В докладе также упоминалось, что в 2019 году в деревне Семено-Оленинское Рязанского района начнут строить лыжероллерную трассу.

Губернатор Николай Любимов, в свою очередь, упомянул проект «Спорт – норма жизни». Он разрабатывается совместно с Минспорта РФ, и одним из его направлений является создание спортивных объектов шаговой доступности.